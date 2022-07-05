Андрей Туренко

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Туренко Андрій - публикации

Всего 358 публикаций

Євген Сморигін розповів про життя біженців у Болгарії
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Євген Сморигін розповів про життя біженців у Болгарії
Jerry Heil розповіла, як під час війни переконала батька-м’ясника змінити професію
Новости

Jerry Heil розповіла, як під час війни переконала батька-м’ясника змінити професію
Андрій Бєдняков розповів, як проводив час у рідному Маріуполі з батьками
Новости

Андрій Бєдняков розповів, як проводив час у рідному Маріуполі з батьками
Леся Нікітюк розповіла про шахраїв, які обманюють українців від її імені
Новости

Леся Нікітюк розповіла про шахраїв, які обманюють українців від її імені
Андрій Бєдняков показав майже вщент зруйновану школу, де він навчався в Маріуполі
Новости

Андрій Бєдняков показав майже вщент зруйновану школу, де він навчався в Маріуполі
Леся Нікітюк розповіла, чому закрила прихисток для вимушених переселенців
Новости

Леся Нікітюк розповіла, чому закрила прихисток для вимушених переселенців
Michelle Andrade розповіла, як вивозила маму та бабусю з Києва: "Бачила, як танк переїжджає людину"
Новости

Michelle Andrade розповіла, як вивозила маму та бабусю з Києва: "Бачила, як танк переїжджає людину"
Тарас Цимбалюк прокоментував розлучення і розповів, як живе після розриву з дружиною Тіною
Новости

Тарас Цимбалюк прокоментував розлучення і розповів, як живе після розриву з дружиною Тіною
Michelle Andrade розійшлася з хлопцем після початку повномасштабного вторгнення
Новости

Michelle Andrade розійшлася з хлопцем після початку повномасштабного вторгнення
Анна Саліванчук розповіла, що її дратує більш за все у поведінці дітей
Новости

Анна Саліванчук розповіла, що її дратує більш за все у поведінці дітей
Надія Матвєєва вперше розповіла про молодшого на 20 років коханого
Новости

Надія Матвєєва вперше розповіла про молодшого на 20 років коханого
Євген Сморигін розповів, що думає про свою батьківщину: "З рідної Білорусі летять ракети у моїх дітей"
Новости

Євген Сморигін розповів, що думає про свою батьківщину: "З рідної Білорусі летять ракети у моїх дітей"
Сергій Притула продав з аукціону власну картину з 25-річною історією: оголошена сума
Новости

Сергій Притула продав з аукціону власну картину з 25-річною історією: оголошена сума
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Alyona Alyona розповіла, хто з артистів її приємно здивував під час війни
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