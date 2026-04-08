Володимир Дантес розповів, як він залицяється до дівчат

8 квітня 2026 12:45 Надточий Андрій
Редактор вихідного дня

Співак та ведучий Володимир Дантес
Пресслужба Нового каналу

Ведучий шоу «Хто зверху?» Володимир Дантес розповів, чому він проти публічних стосунків.

Особисте життя – одна з тем, про яку останнім часом не говорить відомий український співак, інфлюенсер та ведучий шоу «Хто зверху?» на Новому каналі Володимир Дантес. 

Він каже, що пройшов внутрішні трансформації та переосмислив ставлення до показу своїх стосунків назагал.

Чи хочу я робити стосунки публічними? Думаю, вже точно ні, – ділиться Вова. – Я змінився. Раніше, напевно, хотів, щоб коментували, щоб про це розмовляли. Думав, кайф у тому, щоб усі бачили, які у вас класні стосунки. Тепер чітко розумію фразу: «Особисте – це особисте». Але, з іншого боку, а як це приховувати?

Співак та ведучий Володимир Дантес / Пресслужба Нового каналу

Володимир каже, що йому багато пишуть підписниці в соцмережах. Він ставиться до цього спокійно. Також, на його думку, не важливо, хто перший робить крок до спілкування – чоловік чи жінка.

Та якщо чесно, мені більше подобається «грати» в завойовника і принцесу. Щоб це було емоційно круто! – розповідає Дантес. – Чи подобається, коли мені приділяють увагу і пишуть, що хочуть познайомитися? Подобається. Чи хочу я в цей момент знайомитися? Ну, мені стає не сильно дуже цікаво. Хоча, звісно, в усіх все по-різному. Та й в мене залежить від настрою – в якийсь момент так, в якийсь – по-іншому. Єдине, я повністю згоден з тим, що ніхто не повинен перейматися: «А що ж про мене подумає та людина?» Головне – робити те, що відчуваєш.

Коли ж Дантес «запалюється» людиною, то стає справжнім романтиком:

Якщо я обираю когось, хочеться закидувати цю людину сюрпризами, подарунками, – каже Володимир. – Мені подобається віддавати. Але бувають моменти, коли я хочу також і отримувати. Тож класно, щоб обидва сіли й сказали: «Пропоную говорити тільки відверто. І якщо мені щось буде потрібно, я тобі скажу».

