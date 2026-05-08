Масштаби динозаврів: «Щенячий патруль» повертається на великі екрани з новою пригодою

Paramount Pictures презентувала офіційний постер анімаційної стрічки «Щенячий патруль: Динофільм». Команда рятувальників вирушає у подорож крізь час і простір!

Цього літа найвідоміші цуценята світу готові до наймасштабнішої місії у своїй кар'єрі. Нова частина популярної франшизи перенесе глядачів на загадковий острів, де правила диктує дика природа, а небезпека чатує за кожним папоротником.

Сюжет: рятувальна операція юрського періоду

Усе починається з загадкового шторму, через який корабель «Щенячого патруля» зазнає аварії на незвіданому тропічному острові. Виявляється, це місце – справжній загублений світ, населений динозаврами! Тут команда зустрічає нового друга – песика Рекса, який знає про давніх гігантів геть усе.

Проте спокій острова порушує підступний мер Гамдінгер. Його жадібність до природних ресурсів призводить до катастрофи – пробудження величезного сплячого вулкана. Тепер Райдеру та його команді доведеться задіяти всі свої гаджети та відвагу, щоб врятувати мешканців острова від вогняної стихії.

Творці стрічки

За постановку «Динофільму» відповідає Кел Брункер – режисер, який вже подарував глядачам попередні касові хіти франшизи: «Щенячий патруль у кіно» та «Щенячий патруль: Мегакіно». Його досвід у створенні динамічної та емоційної анімації гарантує, що нова частина сподобається як малечі, так і дорослим.

Чому це не можна пропустити?

Нові герої та локації. Знайомство з експертом по динозаврах Рексом.

Неймовірний масштаб. Виверження вулкана, динозаври та рятувальні місії, яких ми ще не бачили.

Повчальна історія. Традиційні для серіалу цінності – дружба, взаємодопомога та відповідальність за довкілля.

Пригоди чекають! «Щенячий патруль: Динофільм» стартує в українських кінотеатрах вже 6 серпня.

