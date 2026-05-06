Кохання у великому місті: Universal Pictures представила трейлер романтичної комедії «Лише одна ніч»

6 травня 2026 21:36 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Кохання у великому місті: Universal Pictures представила трейлер романтичної комедії «Лише одна ніч»
Кохання у великому місті: Universal Pictures представила трейлер романтичної комедії «Лише одна ніч»
Universal Music

Режисер хітів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна Я» Вілл Глак повертається до жанру ромкому з новою дотепною історією про фатальні випадковості.

Кінокомпанія Universal Pictures оприлюднила перший офіційний трейлер та постер стрічки «Лише одна ніч» (Just One Night). Нова робота майстра сучасних комедій Вілла Глака обіцяє стати головною романтичною подією цього літа.

Про що фільм?

Сюжет розгортається навколо двох незнайомців у дещо фантазійній версії Нью-Йорка. Оуен (Каллум Тернер) щойно пережив болісний розрив, а Еллі (Моніка Барбаро) залишається невиправною мрійницею. Вони зустрічаються в «ніч, коли самотнім дозволено все», і хоча між ними миттєво виникає симпатія, місто наче випробовує їх на міцність.

Герої то наздоганяють одне одного, то губляться у вирі нью-йоркських вулиць, намагаючись зрозуміти: чи може одна випадкова ніч змінити все життя?

Зірковий каст

Головні ролі виконали одні з найяскравіших молодих зірок сучасного кіно:

  • Каллум Тернер — відомий за серіалом «Володарі неба» та драмою «Емма».

  • Моніка Барбаро — зірка екшну «Найкращий стрілець: Маверік».

  • Мая Гоук — улюблениця глядачів із серіалу «Дивні дива» та стрічки «Астероїд-Сіті».

Чому це варто подивитися?

Режисер Вілл Глак уже неодноразово доводив, що вміє створювати щирі, смішні та візуально естетичні історії. Його попередній фільм «Люблю тебе ненавидіти» став справжнім касовим хітом, повернувши моду на класичні ромкоми в кінотеатрах. «Лише одна ніч» продовжує цю традицію, пропонуючи глядачам суміш дотепних діалогів, щирих емоцій та магії нічного мегаполіса.

Прем'єра в українських кінотеатрах запланована на 13 серпня!

Готуйте квитки на побачення — це літо буде романтичним.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

трейлер Лише одна ніч

Матеріали на тему

Батьківські збори: фальсифікації, булінг і Геловін у шкільному кабінеті
Прем'єри

Батьківські збори: фальсифікації, булінг і Геловін у шкільному кабінеті
Фільм-галактика: «Ти – космос» відкриває нові орбіти емоцій
Прем'єри

Фільм-галактика: «Ти – космос» відкриває нові орбіти емоцій
«Емі Вайнгауз: Back to Black» – вийшов український трейлер байопіку
Події

«Емі Вайнгауз: Back to Black» – вийшов український трейлер байопіку
«ПРОКЛЯТТЯ БЕҐХЕД» та інші якісні горори, які не соромно дивитися
Прем'єри

«ПРОКЛЯТТЯ БЕҐХЕД» та інші якісні горори, які не соромно дивитисяЕксклюзив
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Стала відома дата виходу «Дуже страшного кіно 6» з пародією на байопік «Майкл»

Стала відома дата виходу «Дуже страшного кіно 6» з пародією на байопік «Майкл»
«Диявол носить Прада 2»: у Києві відбувся допрем’єрний показ фільму

«Диявол носить Прада 2»: у Києві відбувся допрем’єрний показ фільму
Гороскоп на 3 травня 2026 року: енергія оновлення та творчого пошуку

Гороскоп на 3 травня 2026 року: енергія оновлення та творчого пошуку
Гороскоп на 4 травня 2026 року: час рішучих дій та нових можливостей

Гороскоп на 4 травня 2026 року: час рішучих дій та нових можливостей

Популярне відео

Стала відома дата виходу «Дуже страшного кіно 6» з пародією на байопік «Майкл»

Стала відома дата виходу «Дуже страшного кіно 6» з пародією на байопік «Майкл»
Нікіта Кісельов – «Вівтар»: співак презентує власну адаптацію відомого хіта Степана Гіги

Нікіта Кісельов – «Вівтар»: співак презентує власну адаптацію відомого хіта Степана Гіги
єПитання 5 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 20.03.2026

єПитання 5 сезон: дивитися 3 випуск онлайн від 20.03.2026
МастерШеф 17 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 15.03.2026

МастерШеф 17 сезон: дивитися 4 випуск онлайн від 15.03.2026
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK