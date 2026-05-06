Кохання у великому місті: Universal Pictures представила трейлер романтичної комедії «Лише одна ніч»

Режисер хітів «Люблю тебе ненавидіти» та «Легковажна Я» Вілл Глак повертається до жанру ромкому з новою дотепною історією про фатальні випадковості.

Кінокомпанія Universal Pictures оприлюднила перший офіційний трейлер та постер стрічки «Лише одна ніч» (Just One Night). Нова робота майстра сучасних комедій Вілла Глака обіцяє стати головною романтичною подією цього літа.

Про що фільм?

Сюжет розгортається навколо двох незнайомців у дещо фантазійній версії Нью-Йорка. Оуен (Каллум Тернер) щойно пережив болісний розрив, а Еллі (Моніка Барбаро) залишається невиправною мрійницею. Вони зустрічаються в «ніч, коли самотнім дозволено все», і хоча між ними миттєво виникає симпатія, місто наче випробовує їх на міцність.

Герої то наздоганяють одне одного, то губляться у вирі нью-йоркських вулиць, намагаючись зрозуміти: чи може одна випадкова ніч змінити все життя?

Зірковий каст

Головні ролі виконали одні з найяскравіших молодих зірок сучасного кіно:

Каллум Тернер — відомий за серіалом «Володарі неба» та драмою «Емма».

Моніка Барбаро — зірка екшну «Найкращий стрілець: Маверік».

Мая Гоук — улюблениця глядачів із серіалу «Дивні дива» та стрічки «Астероїд-Сіті».

Чому це варто подивитися?

Режисер Вілл Глак уже неодноразово доводив, що вміє створювати щирі, смішні та візуально естетичні історії. Його попередній фільм «Люблю тебе ненавидіти» став справжнім касовим хітом, повернувши моду на класичні ромкоми в кінотеатрах. «Лише одна ніч» продовжує цю традицію, пропонуючи глядачам суміш дотепних діалогів, щирих емоцій та магії нічного мегаполіса.

Прем'єра в українських кінотеатрах запланована на 13 серпня!

Готуйте квитки на побачення — це літо буде романтичним.