Емі Вайнгауз: Back to Black – вийшов український трейлер байопіку

27 лютого 2024 15:35 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Емі Вайнгауз: Back to Black – вийшов український трейлер байопіку
Емі Вайнгауз: Back to Black
B&H film distribution

Надзвичайна історія Емі Вайнгауз, що розповість про створення її революційного альбому «Back to Black». Фільм стартує в прокаті вже 11 квітня 2024.

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Кінокомпанія Universal Pictures Ukraine представила офіційний український трейлер байопіку про відому співачку початку XXI століття – «Емі Вайнгауз: Back to Black».

Стрічка, яка була натхнена глибоко особистими текстами Емі Вайнгауз, розкриє феномен однієї з найвидатніших виконавиць усіх часів.

Роль співачки зіграла Маріса Абела, відома ролями в серіалах «Індустрія» та «Кобра». Також у фільмі знялися Джек О’Коннелл («Скінс», «Нескорений»), Едді Марсан («Джентльмени») та Леслі Менвілл («Примарна нитка»). Вони виконали ролі колишнього чоловіка Вайнгауз, її батька та бабусі.

Режисеркою фільму стала Сем Тейлор-Джонсон («50 відтінків сірого», «Стати Джоном Ленноном», перші серії серіалу Netflix «Циганка»). Сценарій написав Метт Грінхолг, продюсерами виступили Елісон Оуен, Дебра Хейворд та Нікі Кентіш-Барнс. Стрічку зняли за участю родини Емі Вайнгауз, і в ній пролунають її найпопулярніші пісні.

  • Померла Емі Вайнгауз 23 липня 2011 року у Кемдені, Лондон.
  • Їй було лише 27 років, і вона увійшла до трагічного «Клубу-27» – списку музикантів, які здійснили значний вплив на музику й померли у 27 років.
  • 2015 року був знятий документальний фільм про життя та смерть співачки «Емі», який здобув премії BAFTA та «Оскар».

Український прокат фільму «Емі Вайнгауз: Back to Black» відбудеться 11 квітня.

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