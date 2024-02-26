МастерШеф 13 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 24.02.2024

24 лютого на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 3 випуску МастерШеф 13 сезон від 24.02.2024 – читайте на сайті TV.UA.

Двадцятка сформована і аматори розпочали змагання за звання найкращого! На 3-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Владислав Кецмур, Андрій Малий, Олександр Вакка, Олександра Чувакіна, Ольга Кролик та Дмитро Чикало.

Головною умовою битви чорних фартухів сьогодні було те, що готувати страву на поверхну можна лише тоді, коли її тримають суперники. Стояти на підлозі поверхня не може. Найважче учасникам було між собою домовитися. В результаті всі чорні фартухи встигли приготувати страву. Та чи була вона смачна і гідна вийти з битви у білому фартусі? Найгірше з цим конкурсом впоралася Олександра Саме тому у 3 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишила Олександра Чувакіна.