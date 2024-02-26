МастерШеф 13 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 24.02.2024
24 лютого на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 3 випуску МастерШеф 13 сезон від 24.02.2024 – читайте на сайті TV.UA.
Головною умовою битви чорних фартухів сьогодні було те, що готувати страву на поверхну можна лише тоді, коли її тримають суперники. Стояти на підлозі поверхня не може. Найважче учасникам було між собою домовитися. В результаті всі чорні фартухи встигли приготувати страву. Та чи була вона смачна і гідна вийти з битви у білому фартусі? Найгірше з цим конкурсом впоралася Олександра Саме тому у 3 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишила Олександра Чувакіна.