МастерШеф 13 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 24.02.2024

26 лютого 2024 19:32 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

МастерШеф 13 сезон 3 випуск: хто покинув шоу 24.02.2024
МастерШеф 13 сезон: хто залишив проєкт у 3 випуску від 24.02.2024
instagram.com/stbua

24 лютого на СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск кулінарного шоу МастерШеф 13 сезон. Хто покинув шоу у 3 випуску МастерШеф 13 сезон від 24.02.2024 – читайте на сайті TV.UA.

Читайте такожМастерШеф 13 сезон: біографія 20-ки учасників проєкту – знайомимося ближче з кожним із них
Двадцятка сформована і аматори розпочали змагання за звання найкращого! На 3-му тижні на битву чорних фартухів шоу «МастерШеф 13 сезон» потрапили такі учасники: Владислав Кецмур, Андрій Малий, Олександр Вакка, Олександра Чувакіна, Ольга Кролик та Дмитро Чикало.

Головною умовою битви чорних фартухів сьогодні було те, що готувати страву на поверхну можна лише тоді, коли її тримають суперники. Стояти на підлозі поверхня не може. Найважче учасникам було між собою домовитися. В результаті всі чорні фартухи встигли приготувати страву. Та чи була вона смачна і гідна вийти з битви у білому фартусі? Найгірше з цим конкурсом впоралася Олександра Саме тому у 3 випуску «МастерШеф 13 сезон» кухню проєкту залишила Олександра Чувакіна.

Олександра Чувакіна – учасниця МастерШеф 13 сезон / Пресслужба каналу СТБ

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

МастерШеф новини хто покинув шоу телешоу 2024 МастерШеф 13 сезон

Матеріали на тему

ДНК. Свої: на СТБ стартує третій сезон соціального проєкту
Анонси на ТВ

ДНК. Свої: на СТБ стартує третій сезон соціального проєкту
ТОП-5 улюблених фільмів Володимира Дантеса
Новини

ТОП-5 улюблених фільмів Володимира Дантеса
Фіма Константиновський розповів про життя з батьком на початку війни
Новини

Фіма Константиновський розповів про життя з батьком на початку війни
МастерШеф 13 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 24.02.2024)
Телешоу

МастерШеф 13 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 24.02.2024)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Говорить вся країна: дивитися випуск онлайн (ефір від 19.02.2024)

Говорить вся країна: дивитися випуск онлайн (ефір від 19.02.2024)
«Хто знає?»: стали відомі перші подробиці зйомок квіз-шоу

«Хто знає?»: стали відомі перші подробиці зйомок квіз-шоу
MASHA DANILOVA випустила прем’єру разом із військовим Володимиром Трибелем

MASHA DANILOVA випустила прем’єру разом із військовим Володимиром Трибелем
МастерШеф 13 сезон: біографія 20-ки учасників проєкту – знайомимося ближче з кожним із них

МастерШеф 13 сезон: біографія 20-ки учасників проєкту – знайомимося ближче з кожним із них

Популярне відео

Говорить вся країна: дивитися випуск онлайн (ефір від 19.02.2024)

Говорить вся країна: дивитися випуск онлайн (ефір від 19.02.2024)
MASHA DANILOVA випустила прем’єру разом із військовим Володимиром Трибелем

MASHA DANILOVA випустила прем’єру разом із військовим Володимиром Трибелем
МастерШеф 13 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 24.02.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 24.02.2024)
Шпиталь: дивитися 11 серію онлайн

Шпиталь: дивитися 11 серію онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK