МастерШеф 13 сезон 2 випуск від 17.02.2024 дивитися онлайн

17 лютого 2024 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 2 випуск від 17.02.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 13 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 17.02.2024)
Пресслужба каналу СТБ

17 лютого на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 2 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 17.02.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: кулінари-аматори позмагаються за місце в двадцятці найкращих! Кулінари з передової, розробник дронів і вражаюча родина рибачок. Жінка-м’ясничка, яка руйнує сталий стереотип про «нежіночу професію». Шанувальниця Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської, яка в прагненні покращити свій рівень кулінарної майстерності приготувала понад 70 страв за книгою суддів «МастерШеф». Кулінарка-реперка та сестри-близнючки, які готові випробувати себе конкуренцією на кухні улюбленого проєкту. Хто з учасників продемонструє високий рівень майстерності та пройде далі, а хто… залишить проєкт? Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 2 випуск від 17.02.2024.

2 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться 26 лютого онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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