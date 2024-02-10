МастерШеф 13 сезон 1 випуск від 10.02.2024 дивитися онлайн

10 лютого 2024 18:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф 13 сезон 1 випуск від 10.02.2024 дивитися онлайн
МастерШеф 13 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 10.02.2024)
Пресслужба каналу СТБ

10 лютого на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск 13 сезону шоу МастерШеф. 1 випуск проєкту МастерШеф 13 сезон від 10.02.2024 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 1 випуску проєкту МастерШеф 13 сезон: у новому сезоні за звання найсильнішого «мастершефа» знов змагатимуться аматори. Та ще й які! Кулінари з передової, розробник дронів і вражаюча родина рибачок. Жінка-м’ясничка, яка руйнує сталий стереотип про «нежіночу професію». Шанувальниця Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської, яка в прагненні покращити свій рівень кулінарної майстерності приготувала понад 70 страв за книгою суддів «МастерШеф». Кулінарка-реперка та сестри-близнючки, які готові випробувати себе конкуренцією на кухні улюбленого проєкту. Дивіться онлайн МастерШеф 13 сезон 1 випуск від 10.02.2024.

1 випуск шоу МастерШеф 13 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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