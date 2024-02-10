Світ навиворіт. Україна 8 випуск від 09.02.2024 дивитися онлайн

10 лютого 2024 12:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Україна 8 випуск від 09.02.2024 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 09.02.2024)
пресслужба каналу 1+1 Україна

9 лютого на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим. 8 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна від 09.02.2024 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна: Україна – країна, де можна мандрувати у часі. Новітні технології  існують поряд з віковими техніками, які практично не змінювалися впродовж століть. У новому випуску глядачі дізнаються більше про сажотрусів. У Мукачеві познайомимося з сажотрусом, якому за життя поставили пам’ятник, Берталоном Товтом. Дмитро Комаров побуває у замку Сент-Міклош, який ще називають Чинадіївським, та спробує себе в ролі сажотруса. А ще відвідаємо один з інноваційних терміналів, де сортують посилки для всієї України. Чи дійсно сучасні технології зможуть замінити людину? Це журналіст перевірить особисто, відсортувавши посилки та позмагавшись з роботами. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 8 випуск від 09.02.2024.

8 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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