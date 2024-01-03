Світ навиворіт. Україна 6 випуск від 22.12.2023 дивитися онлайн

3 січня 2024 18:02 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Світ навиворіт. Україна 6 випуск від 22.12.2023 дивитися онлайн
Світ навиворіт. Україна: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 22.12.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

22 грудня на 1+1 Україна і на сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим. 6 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна від 22.12.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 6 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна: Дмитро Комаров досліджуватиме унікальний культурний код нашого народу та покаже, як українці зберігають традиції навіть під час війни. Маланка – одне з тих прадавніх свят, яке збереглось ще з дохристиянських часів. Його святкують в різних куточках України, але саме у селі Вашківці Чернівецької області воно стало одним з наймасштабніших етнофестивалів Східної Європи. Хто така Маланка? Що означають ці персонажі на святкуванні? Які сакральні смисли вкладали наші пращури у театралізоване дійство? Навіщо прямо в костюмах посеред зими люди стрибали у воду? Дмитро Комаров розповість у своєму репортажі. Журналіст особисто візьме участь у святкуванні та перетвориться на ведмедя. Цікаво, що через цей костюм Дмитра Комарова не впізнали місцеві жителі, і святкування закінчилось для нього дуже неочікувано. Українці продовжують відзначати зимові свята навіть в регіонах, що найбільше постраждали від обстрілів. На початку 2023 року команда проєкту побувала і в Харкові, на Салтівці, та дізналась, як місцеві жителі підтримують одне одного та створюють маленькі, але такі важливі різдвяні дива. Як українці зберігають тисячолітні традиції під час війни, дивіться в репортажі Дмитра Комарова. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 6 випуск від 22.12.2023.

6 випуск проєкту Світ навиворіт. Україна дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски проєкту Світ навиворіт з Дмитром Комаровим дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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