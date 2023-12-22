Я люблю Україну 2 сезон 8 випуск від 03.12.2023 дивитися онлайн

22 грудня 2023 19:44 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Я люблю Україну 2 сезон 8 випуск від 03.12.2023 дивитися онлайн
Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 8 випуск онлайн (ефір від 03.12.2023)
Пресслужба каналу ТЕТ

3 грудня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 8 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон. 8 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон від 03.12.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 8 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 8 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися сценарист Володимир Жогло та кухар Євген Клопотенко, а за команду Володимира Дантеса виступили акторка Марія Кондратенко та співачка SKYLERR. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 сезон 8 випуск від 03.12.2023.

8 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Я люблю Україну! дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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