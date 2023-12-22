Я люблю Україну 2 сезон 8 випуск від 03.12.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 8 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 8 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися сценарист Володимир Жогло та кухар Євген Клопотенко, а за команду Володимира Дантеса виступили акторка Марія Кондратенко та співачка SKYLERR. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 сезон 8 випуск від 03.12.2023.