Я люблю Україну 2 сезон 7 випуск від 26.11.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 7 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 7 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися телеведучий Григорій Решетник та співак Віталій Островський, а за команду Володимира Дантеса виступили художниця Софія Морозюк та співачка Lida Lee. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 сезон 7 випуск від 26.11.2023.