Я люблю Україну 2 сезон 7 випуск від 26.11.2023 дивитися онлайн

10 грудня 2023 11:52 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Я люблю Україну 2 сезон 7 випуск від 26.11.2023 дивитися онлайн
Я люблю Україну 2 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 26.11.2023)
Пресслужба каналу ТЕТ

26 листопада на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон. 7 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон від 26.11.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску шоу Я люблю Україну 2 сезон: програма Я люблю Україну складається з семи раундів, в кожному з яких команди можуть заробити певну кількість балів. Протягом гри усі зароблені бали сумуються, але переможець визначиться лише у фінальному конкурсі, де рахунок може кардинально змінитися. У 7 випуску шоу Я люблю Україну за команду Юрія Ткача змагалися телеведучий Григорій Решетник та співак Віталій Островський, а за команду Володимира Дантеса виступили художниця Софія Морозюк та співачка Lida Lee. Дивіться онлайн шоу Я люблю Україну 2 сезон 7 випуск від 26.11.2023.

7 випуск шоу Я люблю Україну 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Я люблю Україну! дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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