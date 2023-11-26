Світ навиворіт. Україна 2 випуск від 24.11.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску проєкту Світ навиворіт. Україна: Дмитро Комаров підготував ексклюзивний репортаж-дослідження про Герб України. Герб – найвпізнаваніший символ України. Ми бачимо його щодня на грошових купюрах та просто довкола. Але що він означає та звідки походить? Дмитро Комаров поспілкувався з провідними істориками та зробив власне дослідження, щоб розкрити таємниці цього прадавнього символу. Також телеведучий відкриє залаштунки важливої історичної події, за якою зовсім нещодавно слідкувала вся країна, – встановлення Герба на щит монументу Батьківщина-Мати. Команда проєкту стала єдиною знімальною групою, яка на висоті спостерігала цей процес – безпосередньо з люльки промислових альпіністів. У кращих традиціях Світу навиворіт, у випуску покажуть погляд на відому подію з нетипового ракурсу. Дмитро Комаров побуває на найвищій точці монументу – щиті, який сягає 92 метри, покаже, як виглядає Батьківщина-Мати зсередини та розповість, чому встановлення Герба цілком могли відмінити. Яке сакральне значення має Герб? Звідки він походить? Як сталося, що саме цей символ отримав статус символа України, а не інший? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Україна 2 випуск від 24.11.2023.
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