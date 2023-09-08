Світ навиворіт. Колумбія 12 випуск від 19.05.2023 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 19.05.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна
19 травня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 12 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 12 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 19.05.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 12 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: мандрівник продовжить досліджувати одне з найнебезпечніших колумбійських міст – Буенавентура. Цього разу журналіст познайомиться з людиною, яку називають супергероєм цього міста, та спробує здійснити його найзаповітнішу мрію. Єпископ Рубен Харамільо Монтойя за особистим призначенням Папи Римського посідає найвищий священний сан католицької церкви Буенавентури. Місцеві жителі кажуть, що він – єдина людина, якій під силу зупинити вуличні війни. Єпископ протистоїть злочинним угрупованням і готовий особисто зустрічатися з босами наркокартелів заради миру на вулицях міста. Але інші мафіозі погрожують єпископу та навіть вважають його ворогом №1, адже своєю діяльністю він заважає картелям вести свій «темний» бізнес. Дмитро Комаров вирішив втілити в життя мрію колумбійського єпископа та зробити власний вклад в боротьбу за безпеку місцевих жителів. Для команди ця «спецоперація» закінчилась дуже неочікувано. Про що мріє супергерой Буенавентури та в яку ще небезпечну пригоду потрапив Дмитро Комаров? Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 12 випуск від 19.05.2023.