Говорить вся країна 2 сезон випуск від 04.09.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія про 35-річного Сергія, який мріє мати власний гарем із семи жінок. Він вже знайшов всіх претенденток і перебуває з ними у вільних стосунках, але хоче жити однією великою сім’єю під одним дахом. Жінки між собою не знайомі, на програмі вони вперше побачать одна одну та чи погодяться на пропозицію Сергія? Чому жінка, яка вважає себе «головною дружиною», хоче перевірити Сергія на поліграфі? І хто з жінок мріє народити йому дитину? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 04.09.2023.
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