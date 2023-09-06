Говорить вся країна 2 сезон випуск від 04.09.2023 дивитися онлайн

6 вересня 2023 19:37 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 2 сезон випуск від 04.09.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 04.09.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

4 вересня на 1+1 Україна і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов новий випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. Новий випуск Говорить вся країна 2 сезон від 04.09.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія про 35-річного Сергія, який мріє мати власний гарем із семи жінок. Він вже знайшов всіх претенденток і перебуває з ними у вільних стосунках, але хоче жити однією великою сім’єю під одним дахом. Жінки між собою не знайомі, на програмі вони вперше побачать одна одну та чи погодяться на пропозицію Сергія? Чому жінка, яка вважає себе «головною дружиною», хоче перевірити Сергія на поліграфі? І хто з жінок мріє народити йому дитину? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 04.09.2023.

Новий випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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