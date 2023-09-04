Говорить вся країна 2 сезон випуск від 30.08.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія про двох жінок, що не поділили чоловіка, який зараз під слідством за нанесення ножових поранень вагітній. З’ясовуємо, що привело цей любовний трикутник до різанини? Чи дійсно чоловік напав на коханку, чи вона збрехала? Яка з двох жінок його любить, а яка використовує? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 30.08.2023.
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