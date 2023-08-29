Говорить вся країна 2 сезон випуск від 28.08.2023 дивитися онлайн

29 серпня 2023 20:18 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 2 сезон випуск від 28.08.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 28.08.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

28 серпня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов новий випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. Новий випуск Говорить вся країна 2 сезон від 28.08.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: шок на Вінниччині! Сергій з кайданками на руках йшов по трасі. Руки були приковані до 14-кілограмового ланцюга, який звисав прямо з шиї чоловіка. Його в рабство, начебто, взяв, місцевий фермер. Через кілька днів після такого видовища знайшли труп охоронця, який працював на того самого фермера. Чоловік з ланцюгом на шиї та місцевий фермер приїхали в студію довести свою правду. Чому чоловіка посадили на ланцюг наче раба? Хто і за що міг вбити охоронця? Чи ці події – ланцюги одного злочину? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 28.08.2023.

Новий випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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