Говорить вся країна 2 сезон випуск від 28.08.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: шок на Вінниччині! Сергій з кайданками на руках йшов по трасі. Руки були приковані до 14-кілограмового ланцюга, який звисав прямо з шиї чоловіка. Його в рабство, начебто, взяв, місцевий фермер. Через кілька днів після такого видовища знайшли труп охоронця, який працював на того самого фермера. Чоловік з ланцюгом на шиї та місцевий фермер приїхали в студію довести свою правду. Чому чоловіка посадили на ланцюг наче раба? Хто і за що міг вбити охоронця? Чи ці події – ланцюги одного злочину? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 28.08.2023.
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