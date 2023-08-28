Говорить вся країна 2 сезон випуск від 28.08.2023 дивитися онлайн

28 серпня 2023 22:00 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 2 сезон випуск від 28.08.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна 2 сезон: дивитися випуск онлайн (ефір від 28.08.2023)
пресслужба каналу 1+1 Україна

28 серпня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов новий випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. Новий випуск Говорить вся країна 2 сезон від 28.08.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія з присмаком афери. В Одесі помирає жінка, яка опікувалась своїми онуками. Неповнолітні хлопчик і дівчинка тепер без бабусі, але з трьома її квартирами. Тимчасово за ними доглядає ще одна бабуся 86 років. Та одного дня до квартири, де мешкають діти, переїжджає жити хрещений одного з дітей. Ще через певний час з’являється біологічний батько малюків і матір, яка три роки не думала і не бачила свою малечу. Тож діти чи квартири у моря, що потрібно дорослим? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 28.08.2023.

Новий випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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