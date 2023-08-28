Говорить вся країна 2 сезон випуск від 28.08.2023 дивитися онлайн

Дивіться у новому випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія з присмаком афери. В Одесі помирає жінка, яка опікувалась своїми онуками. Неповнолітні хлопчик і дівчинка тепер без бабусі, але з трьома її квартирами. Тимчасово за ними доглядає ще одна бабуся 86 років. Та одного дня до квартири, де мешкають діти, переїжджає жити хрещений одного з дітей. Ще через певний час з’являється біологічний батько малюків і матір, яка три роки не думала і не бачила свою малечу. Тож діти чи квартири у моря, що потрібно дорослим? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 сезон випуск від 28.08.2023.
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