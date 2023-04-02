Говорить вся країна 19 випуск від 29.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 19 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: 10-річний Микита дивом вижив після спроби самогубства. Родина Микити впевнена – хлопчика змусили куратори смертельної гри, які переслідують дитину вже 2 роки. Як організатори залучають дітей до небезпечних груп? Яку приголомшливу правду дізнається про свого сина мати? Про що розповідав Микита своїм друзям? І чим поділиться, коли вперше в історії телебачення з'явиться у студії ток-шоу? Дивіться онлайн Говорить вся країна 19 випуск від 29.03.2023.
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