Говорить вся країна 18 випуск від 28.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 18 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: прогулюючись із подругами парком, Ірина не уявляла, що саме того дня зустріне кохання свого життя. Дівчина не очікувала, що коханий приховуватиме від неї найважливішу сторінку свого життя. Після перемоги Ірина з Богданом мріють зіграти весілля та зібрати всю родину. Чи здійсниться бажання Ірини? Як французи змінили життя її майбутнього чоловіка та чи відбудеться довгоочікувана зустріч сина з біологічною матір'ю? Дивіться онлайн Говорить вся країна 18 випуск від 28.03.2023.
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