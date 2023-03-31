Говорить вся країна 18 випуск від 28.03.2023 дивитися онлайн

31 марта 2023 19:37 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 18 випуск від 28.03.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 28.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1

28 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 18 випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. 18 випуск Говорить вся країна з Олексієм Сухановим від 28.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 18 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: прогулюючись із подругами парком, Ірина не уявляла, що саме того дня зустріне кохання свого життя. Дівчина не очікувала, що коханий приховуватиме від неї найважливішу сторінку свого життя. Після перемоги Ірина з Богданом мріють зіграти весілля та зібрати всю родину. Чи здійсниться бажання Ірини? Як французи змінили життя її майбутнього чоловіка та чи відбудеться довгоочікувана зустріч сина з біологічною матір'ю? Дивіться онлайн Говорить вся країна 18 випуск від 28.03.2023.

18 випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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