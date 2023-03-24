Говорить вся країна 16 випуск від 23.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 16 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: 31-річна Карина із Житомирської області все життя шукає рідного тата. У чотирьох синів Карини схожа доля. Кожен також росте без батька. Мама Карини, незважаючи на всі благання доньки, нічого не говорить їй про чоловіка, від якого народила. Чи зможе Карина сьогодні втілити найбільшу мрію свого життя та обійняти рідного батька, і чому насправді мама приховувала від дочки усі дані про її тата? Розгадка чекає на Каріну в студії. Дивіться онлайн Говорить вся країна 16 випуск від 23.03.2023.
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