Говорить вся країна 14 випуск від 21.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 14 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: Данило побіг раніше, ніж почав ходити. З двох років розважав сім'ю своїми танцями, але тепер може рухати лише руками. Загадкова хвороба хлопчика цементує його тіло знизу догори. Ніжки вже скам'янілі, а стопи застигли в балетному па. Шість років батьки Данила шукають причину хвороби, але лікарі розводять руками. Єдиного діагнозу немає. Що спотворює ніжки Данила? Чи має він шанси ходити і до чого тут яйця, які закопані на городі? Дивіться онлайн Говорить вся країна 14 випуск від 21.03.2023.
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