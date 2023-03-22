Говорить вся країна 13 випуск від 20.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 13 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: різдвяні свята для родини Анни стали справжнім пеклом. У самому центрі Тернополя двадцять правоохоронців забрали восьмирічного Тимура у рідного батька. Поки рідні намагалися захистити дитину, поліцейські створили живий коридор та понесли хлопчика у відділок. Анна переконана, що винна у всьому мати хлопчика. Начебто саме вона спровокувала гучне вилучення дитини. Яка смертельна небезпека загрожує хлопчику, історія якого збурила всю країну? Які ще скандали приховує ця родина і яке відео доведеться оприлюднити сьогодні, щоб урятувати дитину? Дивіться онлайн Говорить вся країна 13 випуск від 20.03.2023.
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