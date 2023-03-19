Говорить вся країна 11 випуск від 15.03.2023 дивитися онлайн

19 марта 2023 11:11 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 11 випуск від 15.03.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 15.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1

15 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 11 випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. 11 випуск Говорить вся країна з Олексієм Сухановим від 15.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться в 11 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: шокуюча знахідка на Дніпропетровщині. На глибині 500-метрового кар'єра було знайдено двох мертвих дітей. Пошуки зниклих хлопчиків тривали майже 3 тижні. Знайшли їх випадково. 6-річний Данило та 8-річний Георгій лежали на холодній землі у в'язаних зимових шапках, але босоніж. Як малолітні діти виявилися босими у кар'єрі? Хто причетний до їхньої смерті? Свідком чого могли стати хлопці та дівчата? І кому доведеться вдруге пройти тестування на поліграфі? Дивіться онлайн Говорить вся країна 11 випуск від 15.03.2023.

11 випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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