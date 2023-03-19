Говорить вся країна 11 випуск від 15.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться в 11 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: шокуюча знахідка на Дніпропетровщині. На глибині 500-метрового кар'єра було знайдено двох мертвих дітей. Пошуки зниклих хлопчиків тривали майже 3 тижні. Знайшли їх випадково. 6-річний Данило та 8-річний Георгій лежали на холодній землі у в'язаних зимових шапках, але босоніж. Як малолітні діти виявилися босими у кар'єрі? Хто причетний до їхньої смерті? Свідком чого могли стати хлопці та дівчата? І кому доведеться вдруге пройти тестування на поліграфі? Дивіться онлайн Говорить вся країна 11 випуск від 15.03.2023.
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