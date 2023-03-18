Світ навиворіт. Колумбія 3 випуск від 17.03.2023 дивитися онлайн

Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 17.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1
17 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 3 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 17.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 3 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим: мандрівник Дмитро Комаров вирушить у регіон міста Мусо, де добувають найдорожчі смарагди у світі. Кажуть, що коштовні камені там лежать просто під ногами, але знайти їх не так вже й просто. Команда познайомить глядачів із баладорою – унікальною подією, яка дає можливість розбагатіти простим колумбійцям. В надії назавжди змінити своє життя вони шукають коштовності в переробленій породі, залишеній власниками смарагдових шахт. Людей, які займаються пошуком коштовних каменів, називають гуакеро. Дмитро побуває в ролі шукача скарбів і випробує свою вдачу разом із сотнею інших гуакеро. У випуску глядачі дізнаються, чому ці смарагди назвали кривавими, скільки коштував найдорожчий смарагд, знайдений гуакеро, і як насправді живе населення одного з найбагатших на скарби регіонів світу. Дивіться онлайн проєкт Світ навиворіт. Колумбія 3 випуск від 17.03.2023.