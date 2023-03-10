Світ навиворіт. Колумбія 2 випуск від 10.03.2023 дивитися онлайн
10 марта 2023 20:20
Юлія Туренко
Світ навиворіт. Колумбія: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1
10 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія з Дмитром Комаровим. 2 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія від 10.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 2 випуску проєкту Світ навиворіт. Колумбія
з Дмитром Комаровим: Дмитро Комаров покаже нестандартні способи розбагатіти, якими користуються колумбійці. Найдоступніший із них – лотерея, яка в цій країні вважається практично національною грою. Колумбійські лотереї славляться нечуваними виграшами. Наприклад, один з найбільших виграних джекпотів становив 29 мільйонів доларів. Щороку тисячі людей роблять ставку на свої виграшні номери, купують квиток і з нетерпінням чекають, коли вони стануть щасливими переможцями. На що вони тільки не йдуть, щоб збільшити свої шанси на успіх. Аби їм точно пощастило, колумбійці готові звертатись до різних чаклунів і робити різноманітні ритуали. В Колумбії вважають, що виграти в лотерею – це не тільки фортуна, але й прихильність вищих сил. Мандрівник познайомився з одним з найпопулярніших в Колумбії чаклуном на імʼя Раміро Лопес. Журналіст вирішив перевірити, скільки можна виграти в лотерею, якщо зробити ритуал, який начебто допоможе розбагатіти. Як зазначив Лопес, у нього дуже багато клієнтів. До Раміро звертаються навіть політики, зірки шоу-бізнесу, бізнесмени, адже вони вірять – чаклун точно знає, як привернути удачу і багатство. Що це за ритуал і чи вдастся Дмитру Комарову виграти в колумбійській лотереї?
2 випуск проєкту Світ навиворіт. Колумбія дивіться 11 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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