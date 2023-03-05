РІК – дивитися онлайн авторський документальний проєкт Дмитра Комарова

Документальний проєкт «Рік» від команди «Світу навиворіт» – це авторський погляд Дмитра Комарова на війну з тих ракурсів, які не побачиш в новинах. Ексклюзивні коментарі від тих, чиїми руками твориться Перемога.

Дмитро Комаров був першим журналістом, який на власні очі побачив та зафільмував жахіття щойно звільнених Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Він бачив перші емоції людей одразу після деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини.

Головні герої проєкту Дмитра – як прості українці, які вже рік щодня героїчно показують свою силу та міць, так і високопоставлені особи – Міністр оборони України Олексій Резніков, начальник ГУР МО Кирило Буданов, генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтинант Микола Олещук.

РІК частина 1 дивитися онлайн

У 1 частині проєкту РІК є кадри, для яких встановлені вікові обмеження, тому натискайте «подивитися на YouTube».

РІК частина 2 дивитися онлайн