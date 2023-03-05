РІК – дивитися онлайн авторський документальний проєкт Дмитра Комарова
Документальний проєкт «Рік» від команди «Світу навиворіт» – це авторський погляд Дмитра Комарова на війну з тих ракурсів, які не побачиш в новинах. Ексклюзивні коментарі від тих, чиїми руками твориться Перемога.
Головні герої проєкту Дмитра – як прості українці, які вже рік щодня героїчно показують свою силу та міць, так і високопоставлені особи – Міністр оборони України Олексій Резніков, начальник ГУР МО Кирило Буданов, генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтинант Микола Олещук.
РІК частина 1 дивитися онлайн
У 1 частині проєкту РІК є кадри, для яких встановлені вікові обмеження, тому натискайте «подивитися на YouTube».