Говорить вся країна 4 випуск від 02.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 4 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія кохання та помсти. Василь упав із гойдалки і став повністю паралізованим. Діана в 11 років раптово відчула біль і тепер у неї відмовляють ноги, а щоки ростуть. Однак дівчина самостійно доглядає коханого і хоче, щоб його кривдник поплатився сповна. Що в студії скаже той, хто винен 1 мільйон гривень? Чи можна врятувати ніжки Діани? Чи можуть вони з коханим народити дитину? Дивіться онлайн Говорить вся країна 4 випуск від 02.03.2023.
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