Говорить вся країна 4 випуск від 02.03.2023 дивитися онлайн

4 марта 2023 13:59 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Говорить вся країна 4 випуск від 02.03.2023 дивитися онлайн
Говорить вся країна: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 02.03.2023)
Пресслужба каналу 1+1

2 березня на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 4 випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. 4 випуск Говорить вся країна з Олексієм Сухановим від 02.03.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: історія кохання та помсти. Василь упав із гойдалки і став повністю паралізованим. Діана в 11 років раптово відчула біль і тепер у неї відмовляють ноги, а щоки ростуть. Однак дівчина самостійно доглядає коханого і хоче, щоб його кривдник поплатився сповна. Що в студії скаже той, хто винен 1 мільйон гривень? Чи можна врятувати ніжки Діани? Чи можуть вони з коханим народити дитину? Дивіться онлайн Говорить вся країна 4 випуск від 02.03.2023.

4 випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі випуски ток-шоу Говорить вся країна 2023 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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