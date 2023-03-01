Говорить вся країна 2 випуск від 28.02.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: резонансна історія під назвою «Інтим у прямому ефірі – найскандальніша вечірка року», що сколихнула всю країну. Кілька молодих людей з Івано-Франківська під виглядом настільних ігор та безневинних розваг запрошували неповнолітніх дівчат на вечірки та у прямому ефірі розбещували та принижували їх, коли вони були у непритомному стані. Після того як хлопці опублікували у своєму телеграм-каналі відео, на ситуацію відреагували зірки шоу-бізнесу та Президент України Володимир Зеленський. Команда проєкту запросила до студії дівчат, які були присутні на цій вечірці. Одна з них шокувала своєю розповіддю. Що скажуть родичі хлопців, яких звинувачують у розпусних вечірках? Кого намагалися зґвалтувати, зламавши ножем замок дверей? І що скажуть хлопці, які запрошували дівчат до елітної квартири? Дивіться онлайн Говорить вся країна 2 випуск від 28.02.2023.
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