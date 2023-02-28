Говорить вся країна 1 випуск від 27.02.2023 дивитися онлайн

27 лютого на 1+1 і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск ток-шоу Говорить вся країна 2023. 1 випуск Говорить вся країна з Олексієм Сухановим від 27.02.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 1 випуску ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим: черговий рейс далекобійника Тадея обірвався дзвінками сусідів та родичів. Те, що почув чоловік, змусило його якнайшвидше повернутися додому. Зайшовши до будинку, Тадей збентежився: загадковим гостем дружини виявився його молодший брат Сергій. Два місяці життя утрьох закінчилися скандалом. Тадей вигнав брата, разом із ним пішла і дружина, а згодом діти подружжя опинилися у притулку. Дружина Тадея категорично заперечує зраду і називає Сергія лише другом. Але чия насправді молодша дочка – чоловіка чи молодшого брата? І чи поставить крапку у цій історії тест ДНК? Дивіться онлайн Говорить вся країна 1 випуск від 27.02.2023.

1 випуск ток-шоу Говорить вся країна з Олексієм Сухановим дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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