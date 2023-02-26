МастерШеф. Професіонали 4 сезон 3 випуск від 25.02.2023 дивитися онлайн
26 февраля 2023 21:37
Юлія Туренко
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 25.02.2023)
instagram.com/masterchefstb
25 лютого на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 3 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 25.02.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 3 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали
4 сезон: 20-ка найсильніших кулінарів «МастерШеф. Професіонали-4» готова до випробувань на кухні проєкту. Цього разу на них чекає творче, але досить складне завдання: чотири команди мають приготувати якомога більше смачних та гарних страв, модернізувавши їхні класичні рецепти. Учасникам необхідно створити страви-антоніми до рецептів, які відомі на увесь світ! Чи зможуть професіонали переосмислити звичні страви по-новому? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 3 випуск від 25.02.2023.
3 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться 6 березня онлайн на нашому сайті TV.UA.
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