МастерШеф. Професіонали 4 сезон 2 випуск від 18.02.2023 дивитися онлайн
18 февраля 2023 19:32
Юлія Туренко
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 18.02.2023)
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18 лютого на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 2 випуск проєкту МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 18.02.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 2 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали
4 сезон: на 30-ку найкращих кулінарів сезону чекають перші випробування на кухні проєкту! Учасники поділяться на шість команд та отримають перше завдання: кожна команда витягне наосліп назви трьох страв, а після – мають приготувати їх, зберігши основні характеристики класичного варіанту страви, але додавши до неї українських ноток! Для кого з учасників перше завдання стане щасливим квитком у майбутнє, а хто припуститься фатальних помилок і покине проєкт? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 2 випуск від 18.02.2023.
2 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться 27 лютого онлайн на нашому сайті TV.UA.
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