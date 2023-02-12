МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск від 11.02.2023 дивитися онлайн
12 февраля 2023 12:37
Юлія Туренко
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 11.02.2023)
instagram.com/masterchefstb
11 лютого на СТБ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск 4 сезону шоу МастерШеф. Професіонали. 1 випуск проєкту МастерШеф. Професірнали 4 сезон від 11.02.2023 – дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 1 випуску проєкту МастерШеф. Професіонали
4 сезон: на кастинг проєкту прийшли нові учасники і ті, кого глядачі вже могли бачити раніше в минулих сезонах МастерШеф. Кожен з учасників розповість про свій кулінарний шлях, а також про те, як змінилося їх життя під час повномасштабної війни. Хто все ж таки зміг здивувати суддів проєкту, пройти кастинг та потрапити на проєкт? Дивіться онлайн МастерШеф. Професіонали 4 сезон 1 випуск від 11.02.2023.
1 випуск шоу МастерШеф. Професіонали 4 сезон дивіться 20 лютого онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски шоу МастерШеф дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.