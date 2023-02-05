МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?

МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?

11 лютого о 19:00 на СТБ відбудеться прем’єра нового сезону «МастерШеф. Професіонали». Чим кулінари дивуватимуть телеглядачів та досвідчених суддів?

11 лютого, о 19:00 на СТБ, відбудеться прем’єра нового сезону «МастерШеф. Професіонали». Чим кулінари дивуватимуть телеглядачів та досвідчених суддів?

З вдячністю ЗСУ та зі щоденним прагненням бути емоційною підтримкою своїй незламній країні, телеканал СТБ і група Starlight Media продовжують створювати український креативний продукт. Вже 11 лютого глядачі побачать прем’єру четвертого сезону «МастерШеф. Професіонали». Новий сезон проєкту популяризуватиме українські кулінарні традиції та акцентуватиме на національній кухні та локальних продуктах.

Майстерність професійних кухарів оцінюватимуть незмінні судді проєкту та одні з найактивніших волонтерів українського кулінарного фронту — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

У четвертому сезоні кулінари вражатимуть сміливими експериментами та високим рівнем майстерності вже з перших хвилин. Український сир, який перевершить італійський, маринований качан капусти, сало з картоплею, які здивують суддів! Чиї приготування перевершать всі очікування Ектора? Хто з улюбленців попередніх сезонів повернеться на кухню проєкту? Та кому Володимир Ярославський скаже: «Ваша страва доводить, що ми не дарма ризикнули знімати цей сезон, адже саме заради таких шедеврів української кулінарії ми і зібралися»?

Дивіться з 11 лютого, щосуботи, о 19:00 на СТБ!