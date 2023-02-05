МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?

5 февраля 2023 13:00 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?
МастерШеф. Професіонали-4: що чекає на глядачів у першому епізоді?
Пресслужба

11 лютого о 19:00 на СТБ відбудеться прем’єра нового сезону «МастерШеф. Професіонали». Чим кулінари дивуватимуть телеглядачів та досвідчених суддів?

Читайте такожГоворить вся країна: канал «1+1» працює над виробництвом ток-шоу
11 лютого, о 19:00 на  СТБ, відбудеться прем’єра нового  сезону «МастерШеф. Професіонали». Чим кулінари дивуватимуть телеглядачів та досвідчених суддів?

З вдячністю ЗСУ та зі щоденним прагненням бути емоційною підтримкою своїй незламній країні, телеканал СТБ і група Starlight Media продовжують створювати український креативний продукт. Вже 11 лютого глядачі побачать прем’єру четвертого сезону «МастерШеф. Професіонали». Новий сезон проєкту популяризуватиме українські кулінарні традиції та акцентуватиме на національній кухні та локальних продуктах.

Майстерність професійних кухарів оцінюватимуть незмінні судді проєкту та одні з найактивніших волонтерів українського кулінарного фронту — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Читайте такожДехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»
У четвертому сезоні кулінари вражатимуть сміливими експериментами та високим рівнем майстерності вже з перших хвилин. Український сир, який перевершить італійський, маринований качан капусти, сало з картоплею, які здивують суддів! Чиї приготування перевершать всі очікування Ектора? Хто з улюбленців попередніх сезонів повернеться на кухню проєкту? Та кому Володимир Ярославський скаже: «Ваша страва доводить, що ми не дарма ризикнули знімати цей сезон, адже саме заради таких шедеврів української кулінарії ми і зібралися»?

Дивіться з 11 лютого, щосуботи, о 19:00 на СТБ! 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

СТБ анонс МастерШеф. Професіонали-4

Матеріали на тему

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.12.2022)
Телешоу

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 24.12.2022)
Танці. World of Dance: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 11.12.2022)
Телешоу

Танці. World of Dance: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 11.12.2022)
Холостяк 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.12.2022)
Телешоу

Холостяк 12 сезон: дивитися 9 випуск онлайн (ефір від 23.12.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 17.12.2022)
Телешоу

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 17 випуск онлайн (ефір від 17.12.2022)
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Що подивитися по телевізору, коли сумно: 5 фільмів, які змусять реготати

Що подивитися по телевізору, коли сумно: 5 фільмів, які змусять реготати
«Я – Надія»: на телеканалі «2+2» – прем’єра воєнної драми

«Я – Надія»: на телеканалі «2+2» – прем’єра воєнної драми
Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»

Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»
В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації

В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації

Популярне відео

TAYANNA заспівала з білорусами, що виступають проти війни

TAYANNA заспівала з білорусами, що виступають проти війни
В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації

В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації
Співачка DARA молиться за Україну в новому кліпі

Співачка DARA молиться за Україну в новому кліпі
«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»

«Фортеця Бахмут» – епічна ода подвигу українських військових від «Антитіл»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK