Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»

3 февраля 2023 20:43 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»
Дехто подумав, що це історії про нас з Тетяною: Ахтем Сеітаблаєв розповів про проєкт «Багато війни. Багато любові»
Пресслужба

Відомий актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв разом із своєю колегою – поетесою Тетяною Власовою – завітали у студію програми «Ранок Вдома» на каналі «Дом».

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У відвертому інтервʼю з ведучими Лілією Ребрик і Костянтином Октябрським гості розповіли, про що їхній спільний проєкт «Багато війни. Багато любові» і куди підуть спільно зароблені на поетичних вечорах гроші.

Поетичні вечори під назвою «Багато війни. Багато любові» мають теплу, емоційну, щиру атмосферу. Ахтему Сеітаблаєву і Тетяні Власовій вдалося настільки злитися воєдино, що поезія стала для них спільною, – актор читає тексти так, наче саме він є автором рядків, хоча насправді, вони належать Тетяні.

На сцені ми перебуваємо вдвох. Насправді, це був творчий виклик, адже це не вистава – це робота з текстом. Для мене це новий досвід, бо на сцені тільки мій партнер і прожектори, а в руках – тексти. Виходить живий діалог про двох людей, про їх долю, про зустрічі, розставання і знову зустрічі, – коментує актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв в ефірі каналу «Дом». – Люди, які були на наших вечорах, писали, що було тепло, емоційно, щиро. Дехто навіть подумав, що це історії про нас із Тетяною.

І такі відгуки митців дуже порадували, адже вони говорять про справжність і влучність.

Насправді є сюжетна лінія про любов двох людей під час війни й про війну під час їхніх стосунків. Тому, коли ми почули відгуки про те, що це історія про нас, то зрозуміли, що задум вдався, що ми передали усі емоції правильно, – ділиться поетеса Тетяна Власова.

Крім того, Ахтему і Тетяні вдалося поєднати на перший погляд непоєднувані речі – кохання і війну.

Напевно це природно, з одного боку, і зовсім непоєднувано – з іншого. Природно, бо саме в такі часи ти цінуєш життя і помічаєш багато краси та любові навколо себе. Любов проявляється у творчості, а поезія, як на мене, це найкращий універсальний інструмент задля того, щоб проговорити й про самого себе, і про те, що відчувають люди в залі, – зауважив Ахтем Сеітаблаєв.

Найближчий перформанс відбудеться 5 лютого у столичному Будинку актора. А кошти від поетичного вечора митці передадуть на потреби ЗСУ.

Дивіться «Ранок Вдома» на каналі «Дом» з понеділка по п’ятницю з  07:00 до 09:30, у суботу та неділю з 07:00 до 11:00, а також на YouTube-каналі проєкту.

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