Ахтем Сеітаблаєв і Тетяна Власова представлять у Києві поетичний вечір
5 лютого в київському Будинку актора відбудеться поетичний вечір «Багато війни. Багато любові» на вірші української поетеси Тетяни Власової.
У цей час, коли для всіх нас особливо цінні тепло, світло і щирі емоції, ми хочемо подарувати їх за допомогою віршів, – говорить Тетяна Власова. – Наш поетичний вечір – це історія про кожного з нас під час цієї війни, яку ми переживаємо всі разом і кожен окремо. Але це точно не історія про сум і зневіру, навпаки – про щиру любов і нашу силу.
Кошти від концерту будуть передані на потреби ЗСУ.
Поетичний вечір «Багато війни. Багато любові» за участі Ахтема Сеітаблаєва і Тетяни Власової пройде 5 лютого в Будинку актора (вул. Ярославів Вал, 7). Початок о 17.00.
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