Ахтем Сеітаблаєв і Тетяна Власова представлять у Києві поетичний вечір

26 января 2023 12:44 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Ахтем Сеітаблаєв і Тетяна Власова представлять у Києві поетичний вечір
Ахтем Сеітаблаєв і Тетяна Власова представлять у Києві поетичний вечір
Пресслужба

5 лютого в київському Будинку актора відбудеться поетичний вечір «Багато війни. Багато любові» на вірші української поетеси Тетяни Власової.

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Поетично-театральний перформанс представлять відомий український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв і поетеса Тетяна Власова. У їхньому виконанні прозвучать віршовані історії про життя, любов, самотність і віру під час війни. 

У цей час, коли для всіх нас особливо цінні тепло, світло і щирі емоції, ми хочемо подарувати їх за допомогою віршів, – говорить Тетяна Власова. – Наш поетичний вечір – це історія про кожного з нас під час цієї війни, яку ми переживаємо всі разом і кожен окремо. Але це точно не історія про сум і зневіру, навпаки – про щиру любов і нашу силу.

Кошти від концерту будуть передані на потреби ЗСУ. 

Поетичний вечір «Багато війни. Багато любові» за участі Ахтема Сеітаблаєва і Тетяни Власової пройде 5 лютого в Будинку актора (вул. Ярославів Вал, 7). Початок о 17.00. 

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