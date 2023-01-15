Наталія Могилевська: в Україні дуже багато Героїв

Незабаром буде рік, як триває війна. Співачка Наталія Могилевська згадала той день – 24 лютого.

Багато хто виїхав із країни, але Могилевська залишилася. Чому прийняла таке рішення – у артистки своя тверда позиція.

Наприкінці грудня Наталія презентувала нову виставу – «Доньки». І вже 16 січня знову вийде на сцену театру Лесі Українки.

«Доньки» – мій новий спектакль. Його я присвятила всім жінкам України, які зараз героїчно переживають та проживають цю війну, піклуються про дітей, проявляючи милосердя та стоїцизм. Це історія про матерів, які чекають на своїх синів з війни, жінок, на плечах яких турбота про рідну домівку, підтримку життя українських міст. Про те, що навіть під час війни завжди є місце для любові та милосердя. Вистава наповнена ніжністю, коханням, натхненням та молитвою про Боже благословення бути матір’ю.