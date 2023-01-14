Холостяк-12 – фінал: кого обрав Алекс Топольський

Найбільш хвилюючий етап на проєкті СТБ «Холостяк-12» – фінальна церемонія. На Мадейрі головний герой Алекс Топольський зробив свій вибір і зізнався в почуттях одній із фіналісток.

Подробиці – далі в матеріалі.

Обраницею головного героя стала фотомодель Катя.

«На початку нашого знайомства наші стосунки були туманними. Я не зовсім розумів, заради чого ти тут. Але водночас я завжди був підкорений твоєю жіночністю, ніжністю і якоюсь недоступністю… Я чекав від тебе крок, і ти зробила його. І не один. Ми ставали ближчими, відвертішими, ріднішими», – зізнався Алекс Каті.

«Коли я почув, яким ти бачиш наше майбутнє, я відчув істинне бажання наших стосунків. У моєму серці зазвучало ім’я. Пам’ятаєш, я казав, що вже забув, що таке закоханість? Тепер я знаю, що це! Це те, що я відчуваю до тебе. І я вірю, що це почуття взаємне. Воно зробить наше майбутнє щасливим. Катя, я хочу бути з тобою», – сказав Холостяк.