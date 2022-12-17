Холостяк 12 сезон 8 випуск: хто покинув реаліті 16.12.2022

17 декабря 2022 17:45 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Холостяк 12 сезон 8 випуск: хто покинув реаліті 16.12.2022
Холостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 8 випуску від 16.12.2022
Пресслужба каналу СТБ

16 грудня на телеканалі СТБ в ефір вийшов 8 випуск романтичного проєкту Холостяк 12 сезон. Хто покинув шоу Холостяк 12 сезон у 8 випуску від 16.12.2022 – читайте на нашому сайті TV.UA.

На проєкті Холостяк 12 сезон відбулися індивідуальне та групові побачення з претендентками на серце Алекса Топольського у засніженних Карпатах. З кимось із дівчат відносини Холостяка вийшли на новий рівень, а з кимось – так і не вдалося розбити стіну. Мова йде про Аліну. Алекс бачив замкненість дівчини і недовіру, і йому не вдалося з цим нічого зробити. Адже на кожен його крок вперед Аліна робила крок назад.

На Церемонії троянд Холостяк висловив свою думку дівчині, але Аліна з нею не погодилася. Вона чекала на якісь кроки від Алекса. На жаль, у восьмому випуску проєкт Холостяк 12 сезон покинула Аліна.

Аліна

Аліна: учасниця реаліті Холостяк 12 сезон / Пресслужба каналу СТБ

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