Віталіна Біблів розповіла, як її врятував Віталій Кличко

13 декабря 2022 12:25 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Віталіна Біблів розповіла, як її врятував Віталій Кличко
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів розповіла кумедну історію зі студентських років.

Читайте такожЛеся Нікітюк побувала на тренуванні службових собак
До розквіту своєї акторської кар’єри виконавиця однієї з головних ролей комедійного серіалу «Будиночок на щастя», що показує Новий канал, Віталіна Біблів 11 років працювала дитячим аніматором. З того періоду акторка згадує багато смішних історій. 

Я була клоуном Шушу, працювала в мережі дорогих ресторанів, – згадує Віталіна Біблів у YouTube-проєкті «Правда чи брехня?» на каналі Klassen. – Це відбулося на початку 2000-х. Ресторан «Дежавю», де і сталася ця історія, був не для простих відвідувачів (усміхається). Я проводила там дитячий день народження сина відомої людини. До речі, зараз цей малий теж дуже відомий, але я не буду називати імен. Йому тоді виповнювалося 12 років. Вік, на мою думку, дуже жорстокий, бо діти вже не розуміють, навіщо їм аніматор, але й самі впоратися не можуть. Отже, маленькі гості були страшно неорганізовані.

Акторка Віталіна Біблів

Читайте такожХолостяк 12 сезон: хто залишив проєкт у 7 випуску від 09.12.2022
Акторка пригадує, що намагалась організувати конкурси й активності для дітей, але марно. До однієї незвичайної зустрічі.

У цей ресторан ходили обідати видатні люди: Андрій Данилко, брати Кличко… – уточнює Віталіна. – І от, уявіть, ми бавимося в окремій кімнаті, і ці діти постійно мене звідти викидають. Вилітаю я з дверей, піднімаю очі, а там сидить і їсть наш сьогоднішній мер Віталій Кличко. Глянув на мене: «Допомогти?» Я: «Ні, ні, сама впораюся. Смачного». І повертаюся у дитячу кімнату, та через деякий час мене знову викидають. Вилітаю, падаю біля Кличка, він ще раз пропонує допомогу, а я відмовляюся. Потім це повторюється втретє. Тоді він спокійно витирає рота, піднімає мене на плече, відчиняє двері й заходить у дитячу кімнату. Там усі миттєво замовкають. Кличко каже: «Це Шушу. І це мій друг. Якщо ще раз хтось з вас її образить, то матиме справу зі мною. Добре?» І після цього я з тими дітьми останню годину робила все, що хотіла.

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Будиночок на щастя новини особисте життя зірок Новий канал Віталіна Біблів Віталій Кличко

Матеріали на тему

Як ти?: дивитися 21 випуск онлайн (ефір від 10.12.2022)
Телешоу

Як ти?: дивитися 21 випуск онлайн (ефір від 10.12.2022)
Марк Куцевалов вирушає у благодійний похід заради жителів Херсонщини
Новини

Марк Куцевалов вирушає у благодійний похід заради жителів Херсонщини
Закінчилась готівка під час тривалого блекауту: що робити
Корисні поради

Закінчилась готівка під час тривалого блекауту: що робити
Леся Нікітюк побувала на тренуванні службових собак
Новини

Леся Нікітюк побувала на тренуванні службових собак
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Холостяк 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.12.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.12.2022)
Холостяк 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.12.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.12.2022)
На ножах 2022: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)

На ножах 2022: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)
Соломія Вітвіцька з’їздила до Лиману, Ізюму і Краматорська, зустрілася з мешканцями та підтримала захисниць на передовій

Соломія Вітвіцька з’їздила до Лиману, Ізюму і Краматорська, зустрілася з мешканцями та підтримала захисниць на передовій

Популярне відео

Холостяк 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.12.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 02.12.2022)
Холостяк 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.12.2022)

Холостяк 12 сезон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 09.12.2022)
На ножах 2022: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)

На ножах 2022: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)
МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)

МастерШеф. Битва сезонів: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK