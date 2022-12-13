Віталіна Біблів розповіла, як її врятував Віталій Кличко
13 декабря 2022 12:25
Акторка Віталіна Біблів
Пресслужба Нового каналу
Зірка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Віталіна Біблів розповіла кумедну історію зі студентських років.
Віталіна Біблів 11 років працювала дитячим аніматором. З того періоду акторка згадує багато смішних історій.
Я була клоуном Шушу, працювала в мережі дорогих ресторанів, – згадує Віталіна Біблів у YouTube-проєкті «Правда чи брехня?» на каналі Klassen. – Це відбулося на початку 2000-х. Ресторан «Дежавю», де і сталася ця історія, був не для простих відвідувачів (усміхається). Я проводила там дитячий день народження сина відомої людини. До речі, зараз цей малий теж дуже відомий, але я не буду називати імен. Йому тоді виповнювалося 12 років. Вік, на мою думку, дуже жорстокий, бо діти вже не розуміють, навіщо їм аніматор, але й самі впоратися не можуть. Отже, маленькі гості були страшно неорганізовані.
Акторка Віталіна Біблів
У цей ресторан ходили обідати видатні люди: Андрій Данилко, брати Кличко… – уточнює Віталіна. – І от, уявіть, ми бавимося в окремій кімнаті, і ці діти постійно мене звідти викидають. Вилітаю я з дверей, піднімаю очі, а там сидить і їсть наш сьогоднішній мер Віталій Кличко. Глянув на мене: «Допомогти?» Я: «Ні, ні, сама впораюся. Смачного». І повертаюся у дитячу кімнату, та через деякий час мене знову викидають. Вилітаю, падаю біля Кличка, він ще раз пропонує допомогу, а я відмовляюся. Потім це повторюється втретє. Тоді він спокійно витирає рота, піднімає мене на плече, відчиняє двері й заходить у дитячу кімнату. Там усі миттєво замовкають. Кличко каже: «Це Шушу. І це мій друг. Якщо ще раз хтось з вас її образить, то матиме справу зі мною. Добре?» І після цього я з тими дітьми останню годину робила все, що хотіла.
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