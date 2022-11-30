Сергія Притулу мало не вигнали з університету під час війни
Засновник Благодійного Фонду та улюблений ведучий глядачів Нового каналу Сергій Притула розповів, як закривав літню сесію під час війни.
Так у 40 років він знову став студентом, але спокійно навчатися не вдалось, оскільки в Україні розпочалася повномасштабна війна.
Я в майбутньому претендував на ті чи інші посади, де не вистачало теоретичних і практичних знань в цій царині. Мені було важливо заповнити той вакуум, який залишався, і це була основна мета навчання, – розповів Сергій Притула в YouTube-проєкті «Розмова». – Навчатися виявилося дуже важко. Не тому, що тобі 41 рік, а тому, що війна вплинула на ці процеси. Весь минулий рік, включно із січнем нинішнього, абсолютно спокійно вставляв у графік дні модулів у Львові. З лютого місяця стало вкрай важко. Не їздив на модулі, тому що куди? Війна, а я буду кататися й вчитися? А в червні мені маякнули: «З усією повагою, але є «хвости». Якщо, Сергію Дмитровичу, не здасте сесію до кінця червня, то все».
Таке почалося… В мене тут іде збір на байрактари, безліч інтерв’ю, події несуться. А вночі я приїжджаю додому й пишу есе з «суспільного договору», – згадує він. – До кінця місяця таки закрив «хвости» з п’яти предметів. Залишився ще «висяк» з «Конституційної економіки». Але деяким студентам чесно дозволили по одному предмету скласти до кінця серпня. Пам’ятаю, що всі обрали цей предмет, тому що він достатньо складний. Дедлайн був 31 серпня о 23:59. І я, знаєте, як справжній студент о 19:30 відправив і видихнув. Але мені страшенно сподобалося!
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