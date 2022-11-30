Сергія Притулу мало не вигнали з університету під час війни

Засновник Благодійного Фонду та улюблений ведучий глядачів Нового каналу Сергій Притула розповів, як закривав літню сесію під час війни.

Відомий український волонтер, засновник Благодійного Фонду та ведучий проєктів Нового каналу Сергій Притула минулого року вступив до Українського католицького університету на «Публічне управління та адміністрування».

Так у 40 років він знову став студентом, але спокійно навчатися не вдалось, оскільки в Україні розпочалася повномасштабна війна.

Я в майбутньому претендував на ті чи інші посади, де не вистачало теоретичних і практичних знань в цій царині. Мені було важливо заповнити той вакуум, який залишався, і це була основна мета навчання, – розповів Сергій Притула в YouTube-проєкті «Розмова». – Навчатися виявилося дуже важко. Не тому, що тобі 41 рік, а тому, що війна вплинула на ці процеси. Весь минулий рік, включно із січнем нинішнього, абсолютно спокійно вставляв у графік дні модулів у Львові. З лютого місяця стало вкрай важко. Не їздив на модулі, тому що куди? Війна, а я буду кататися й вчитися? А в червні мені маякнули: «З усією повагою, але є «хвости». Якщо, Сергію Дмитровичу, не здасте сесію до кінця червня, то все».

Ведучий Сергій Притула / Пресслужба Нового каналу

Сергій Притула зізнається, що заздалегідь оплатив все навчання, тож відступати було нікуди.

Таке почалося… В мене тут іде збір на байрактари, безліч інтерв’ю, події несуться. А вночі я приїжджаю додому й пишу есе з «суспільного договору», – згадує він. – До кінця місяця таки закрив «хвости» з п’яти предметів. Залишився ще «висяк» з «Конституційної економіки». Але деяким студентам чесно дозволили по одному предмету скласти до кінця серпня. Пам’ятаю, що всі обрали цей предмет, тому що він достатньо складний. Дедлайн був 31 серпня о 23:59. І я, знаєте, як справжній студент о 19:30 відправив і видихнув. Але мені страшенно сподобалося!

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