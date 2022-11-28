Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу із загубленою річчю
Ведуча проекту «Аферисти в сітях», який показує Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як розпізнати шахрайську схему, де вам за гроші нібито можуть повернути втрачене.
Якщо ви щось загубили, то даєте оголошення про загублену річ. Потім вам телефонує аферист. Як його розкусити? Це питання до нас! – запевняє телеведуча.
Запам’ятайте детальний розбір схеми шахрая!
На сайті оголошень ви пишете, що втратили певну річ. У своєму повідомленні зазначаєте, що просите повернути за винагороду.
Вам телефонує людина, яка нібито знайшла вашу річ, яку може чітко не називати, а говорити просто «ваш предмет». Спочатку аферист обіцяє показати втрачену річ, її стан, а потім вже віддати її за винагороду.
Якщо ви починаєте ставити запитання про предмет, то шахрай викручується, бо в очі не бачить і не бачив вашої речі. Важлива деталь схеми – запитання від афериста: «Як у вас зник цей предмет?» Також він «пробиває», наскільки він для вас цінний та коштовний фінансово.
Аферист призначає вам зустріч. Обов’язково поблизу супермаркету. Розпитує, в чому будете одягнуті. Це важливий момент афери. Коли ви підходите до супермаркету, шахрай каже: «Бачу вас. Ви ж у… (називає одяг, який ви йому озвучили напередодні)». Це переконує жертву в тому, що її справді бачать. Хоча насправді афериста поблизу немає.
Потім шахрай повідомляє, що підійде до вас не він, а дівчина. А щоб отримати річ, ви маєте перевести гроші-винагороду через термінал на картку. А тоді, за його «сигналом», дівчина нібито підійде й віддасть вашу втрачену річ. Тільки цього, зрозуміло, не відбувається. Ви переводите гроші – аферист зникає.
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