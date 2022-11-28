Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу із загубленою річчю

28 ноября 2022 13:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Олена-Крістіна Лебідь розкрила аферу із загубленою річчю
Ведуча Олена-Крістіна Лебідь
пресс-служба Нового канала

Ведуча проекту «Аферисти в сітях», який показує Новий канал, Олена-Крістіна Лебідь розповіла, як розпізнати шахрайську схему, де вам за гроші нібито можуть повернути втрачене.

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Багато людей вірять у силу соцмереж або сайтів оголошень. Якщо щось шукають чи, навпаки, гублять, то одразу повідомляють про це в інтернеті. Та шахраїв, які на цьому заробляють, вистачає. Аферу з втраченими речами розкрила ведуча проекту «Аферисти в сітях» на Новому каналі Олена-Крістіна Лебідь. 

Якщо ви щось загубили, то даєте оголошення про загублену річ. Потім вам телефонує аферист. Як його розкусити? Це питання до нас! – запевняє телеведуча.

Запам’ятайте детальний розбір схеми шахрая!

На сайті оголошень ви пишете, що втратили певну річ. У своєму повідомленні зазначаєте, що просите повернути за винагороду.

Вам телефонує людина, яка нібито знайшла вашу річ, яку може чітко не називати, а говорити просто «ваш предмет». Спочатку аферист обіцяє показати втрачену річ, її стан, а потім вже віддати її за винагороду.

Якщо ви починаєте ставити запитання про предмет, то шахрай викручується, бо в очі не бачить і не бачив вашої речі. Важлива деталь схеми – запитання від афериста: «Як у вас зник цей предмет?» Також він «пробиває», наскільки він для вас цінний та коштовний фінансово.

Ведуча Олена-Крістіна Лебідь / Пресслужба Нового каналу

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Потім каже: «Готовий віддати вам річ просто по-людськи. Але у вас в оголошенні зазначено, що буде винагорода. Скільки готові дати?» Хоч яку б суму ви назвали, шахрай попросить більше. Також при цьому озвучить ключові слова афери: «Мені передали цю річ інші люди, я – посередник, боюся поліції, допомагаючи вам, ризикую».

Аферист призначає вам зустріч. Обов’язково поблизу супермаркету. Розпитує, в чому будете одягнуті. Це важливий момент афери. Коли ви підходите до супермаркету, шахрай каже: «Бачу вас. Ви ж у… (називає одяг, який ви йому озвучили напередодні)». Це переконує жертву в тому, що її справді бачать. Хоча насправді афериста поблизу немає.

Потім шахрай повідомляє, що підійде до вас не він, а дівчина. А щоб отримати річ, ви маєте перевести гроші-винагороду через термінал на картку. А тоді, за його «сигналом», дівчина нібито підійде й віддасть вашу втрачену річ. Тільки цього, зрозуміло, не відбувається. Ви переводите гроші – аферист зникає.

Нагадаємо, 

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