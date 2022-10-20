Андрій Бєдняков вдруге став батьком
20 октября 2022 10:51
Ведучий Андрій Бєдняков
instagram.com/biedniakov
Телеведучий Андрій Бєдняков і акторка Настя Коротка вдруге стали батьками.
Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла, чи вірить у віщі сновидіння: «Такого не показують у найстрашніших жахіттях»20 жовтня сім'я Бєдняков–Коротка поповнилась. У подружжя народився синок. Щасливою новиною з підписниками поділився Андрій Бєдняков, опублікувавши на своїй сторінці фотографію ніжки новонародженого хлопчика.
Ласкаво просимо , КОЗАЧЕ, – написав телеведучий. – Така вже в мене традиція. Пропускати появу дітей. Вибач, що я далеко. Але роблю усе, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина, Настя. Найкраща мама! Welcome to the World Son! We were waiting for you.
Андрій Бєдняков і Настя Коротка вдруге стали батьками / instagram.com/biedniakov
Андрій Бєдняков з дружиною і донькою / instagram.com/biedniakov
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