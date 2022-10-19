Леся Нікітюк розповіла, чи вірить у віщі сновидіння: «Такого не показують у найстрашніших жахіттях»

19 октября 2022 12:15 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Леся Нікітюк розповіла, чи вірить у віщі сновидіння: «Такого не показують у найстрашніших жахіттях»
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла про свої сни під час війни.

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Сон – важлива складова нашого життя. Коли людина спить, вона відновлює сили й перезавантажує психіку. Саме її діяльність вважають причиною появи снів. Наші предки вважали їх сакральними, а Фройд був упевнений, що за них відповідає підсвідомість. Новий канал розпитав Лесю Нікітюк про її сни під час війни.  

Мені не сняться жахи, – зізналась вона. – За весь цей час у мене був один страшний сон. Що ми з мамою зайшли в торгівельний центр, і раптом хтось каже, що йде наступ, під’їжджають танки. Я відчула страх. Почуття, коли тебе зараз можуть вбити, рознести все… Що треба втікати. Відчула це максимально реально. Такого не показують у найстрашніших жахіттях.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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А чи вірить ведуча реаліті «Пара на мільйон» і «Le Маршрутка» у віщі сни?

Вірю! Я взагалі люблю всякі езотеричні штуки, – каже вона. – Люблю молитися – мені дуже допомагає. Коли починаються тривоги, читаю псалом 90. Це працює! В будь-якому намоленому місці трапляються дива – виліковуються люди наприклад. А зараз вся країна молиться! Це дуже важливо.

Нагадаємо, 

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