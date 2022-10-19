Леся Нікітюк розповіла, чи вірить у віщі сновидіння: «Такого не показують у найстрашніших жахіттях» Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Ведуча Леся Нікітюк Пресслужба Нового каналу

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла про свої сни під час війни.