Леся Нікітюк розповіла, чи вірить у віщі сновидіння: «Такого не показують у найстрашніших жахіттях»
19 октября 2022 12:15
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк розповіла про свої сни під час війни.
Лесю Нікітюк про її сни під час війни.
Мені не сняться жахи, – зізналась вона. – За весь цей час у мене був один страшний сон. Що ми з мамою зайшли в торгівельний центр, і раптом хтось каже, що йде наступ, під’їжджають танки. Я відчула страх. Почуття, коли тебе зараз можуть вбити, рознести все… Що треба втікати. Відчула це максимально реально. Такого не показують у найстрашніших жахіттях.
Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
Вірю! Я взагалі люблю всякі езотеричні штуки, – каже вона. – Люблю молитися – мені дуже допомагає. Коли починаються тривоги, читаю псалом 90. Це працює! В будь-якому намоленому місці трапляються дива – виліковуються люди наприклад. А зараз вся країна молиться! Це дуже важливо.
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