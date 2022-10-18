Пара на мільйон 1 сезон 7 випуск: хто покинув реаліті 17.10.2022

Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 7 випуску від 17.10.2022

17 жовтня на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 у 7 випуску від 17.10.2022 – читайте на сайті TV.UA.

Будувати стосунки – нелегка задача, і з нею змогли впоратися не всі учасники реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал). Наприклад, хоч як би старалася Вікторія Шрамко, їй так і не вдалося знайти спільну мову з Андрієм Дзюбою – дівчина хотіла проходити випробування з іншим учасником. І її бажання здійснилося, адже саме цього тижня на проєкті відбувся обмін партнерами.

Та це не єдиний сюрприз, який чекав на хлопців і дівчат. Адже під час обміну на проєкт повернулися Ілля Дегтяренко, Анна Настояща та Андрій Пшеничний.

Учасники самі мали можливість обрати, з ким утворити пару, як і під час першої вечірки-знайомства. Якщо вибір співпадав, вони ставали партнерами.

Пара на мільйон 2022 / Пресслужба Нового каналу

Як склалися пари в сьомому випуску «Пари на мільйон»?

1. Валентина Мрачковська продовжила участь у проєкті з Іллею Дегтяренком – вони почали симпатизувати одне одному ще на перших тижнях.

Пара на мільйон: Ілля Дегтяренко та Валентина Мрачковська / Пресслужба Нового каналу

2. Владислав Москалюк обрав собі в пару Анну Настоящу, якій зізнався в коханні просто під час обміну.

Пара на мільйон: Владислав Москалюк та Анна Настояща / Пресслужба Нового каналу

3. Андрій Пшеничний став партнером Дарини Мазай – вони зблизилися ще під час перших випробувань.

Пара на мільйон: Андрій Пшеничний та Дарина Мазай / Пресслужба Нового каналу

4. Віталій Калініченко і Стелла Шаповалова вирішили не мінятися партнерами та продовжити боротьбу разом.

5. Марк Куцевалов і Анастасія Талпа теж залишилися одне з одним.

6. Таке ж рішення прийняли і Катерина Гурська з Олександром Ситником.

7. Вікторія Шрамко обрала собі в партнери Дениса Семенця.

Пара на мільйон: Вікторія Шрамко та Денис Семенець / Пресслужба Нового каналу

Щоб усе було чесно, бюджет ділили навпіл – кожен переходив у нову пару зі своїми заробітками.

Таким чином, лідерами залишилися Віталій і Стелла з 80 тисячами гривень на рахунку. У Дениса та Вікторії – 52,5 тис., у Марка та Анастасії – 50 тис., а у Андрія та Дарини – 30 тис.

Андрій Дзюба залишився без пари, тому вимушений був залишити реаліті в сьомому випуску.

На проєкті я зрозумів, що люди абсолютно різні. І що довіряти не можна нікому, – зізнався учасник реаліті Нового каналу. – Мені подобалося проходити випробування, одразу згадувалися якісь голлівудські фільми.