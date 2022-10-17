Пара на мільйон 1 сезон 7 випуск від 17.10.2022 дивитися онлайн

17 октября 2022 19:09 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Пара на мільйон 1 сезон 7 випуск від 17.10.2022 дивитися онлайн
Пара на мільйон: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 17.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

17 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск 1 сезону проєкту Пара на мільйон. 7 випуск реаліті Пара на мільйон 2022 від 17.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску реаліті Пара на мільйон: чи можуть активні, впевнені у собі дівчата зробити більш розкутими сором’язливих домосідів? А відлюдькуваті інтелектуали навчити чогось нового красунь з десятками тисяч фоловерів в Instagram? Відповіді на ці запитання дасть нове реаліті Пара на мільйон. Дивіться онлайн проєкт Пара на мільйон сезон 1 випуск 7 від 17.10.2022.

7 випуск проєкту Пара на мільйон дивіться 19 жовтня онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті Пара на мільйон дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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