Пара на мільйон 1 сезон 6 випуск: хто покинув реаліті 10.10.2022

Пара на мільйон 2022: хто залишив проєкт у 6 випуску від 10.10.2022

10 жовтня на Новому каналі та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск 1 сезону реаліті Пара на мільйон 2022. Хто покинув проєкт Пара на мільйон 2022 у 6 випуску від 10.10.2022 – читайте на сайті TV.UA.

Поки одні учасники проєкту «Пара на мільйон» (Новий канал) будували стосунки та дізнавалися більше одне про одного, пара Елізабет Аноруе та Кирила Стецюка тріщала по швах. Вони ніяк не могли знайти спільну мову, втім, Елізабет і не пробувала зробити крок назустріч партнеру.

Пара на мільйон: Кирило Стецюк та Елізабет Аноруе / Пресслужба Нового каналу

Попри це саме Елізабет і Кирило стали найбагатшою парою реаліті за підсумками шостого випуску – вони заробили 80 тис. гривень. Саме тому конкуренти вирішили позбутися їх на таємному голосуванні. Аноруе–Стецюк отримали чотири голоси проти себе та змушені були залишити реаліті.

Елізабет дуже амбіційна дівчина. Особисто мені здавалося, що вона одна з претенденток на перемогу, – зазначила ведуча Леся Нікітюк.

Пара на мільйон: Елізабет Аноруе / Пресслужба Нового каналу

Навіть після оголошення результатів голосування Елізабет не змогла стриматися та при всіх посварилася з Кирилом.

Усі гроші, які виграли, ми заробили лише завдяки мені. Якби була з іншою людиною, дійшли б до фіналу. Проявляла ініціативу завжди я, конкурси вигравала я, а він лише сидів із кам’яним обличчям, – переконана дівчина.

Пара на мільйон: Елізабет Аноруе та Кирило Стецюк / Пресслужба Нового каналу

Кирило не тримає зла на партнерку, але він також переконаний, що досягнув би більших успіхів на проєкті, якби обрав іншу дівчину в пару.

Думаю, вона підросте і стане більш вдумливою, спокійною, мудрішою. Але мене починав дратувати необґрунтований потік хейту в мій бік від людини, яка ніколи не знає, що треба говорити, а що ні. Я втомився витримувати постійну агресію, тож, може, й добре, що на цьому все закінчилося, і я позбавив себе вимушеного спілкування з такою дівчиною, – додав учасник реаліті Нового каналу.

Цього разу імунітет був у Стелли Шаповалової та Віталія Калініченка. Вони ж залишаються найбагатшою парою після вильоту Елізабет та Кирила – на їхньому рахунку 60 тис. гривень.