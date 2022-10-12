МастерШеф. Битва сезонів 7 випуск: хто покинув шоу 01.10.2022

12 октября 2022 21:19 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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МастерШеф. Битва сезонів 7 випуск: хто покинув шоу 01.10.2022
МастерШеф. Битва сезонів: хто залишив проєкт у 7 випуску від 01.10.2022
Пресслужба каналу СТБ

1 жовтня на каналі СТБ та на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск кулінарного шоу МастерШеф. Битва сезонів. Хто покинув шоу у 7 випуску МастерШеф. Битва сезонів від 01.10.2022 – читайте на сайті TV.UA.

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У першому конкурсі учасники «МастерШеф. Битва сезонів» працювали у парах. Перед ними на поверхнях стояли різні предмети: череп, ваги, лоток для яєць тощо. Завдання учасників – зробити страву і презентувати її на цьому предметі. Найгірше із завданням впоралися Сашко Кривець і Дмитро Балита. Саме тому вони отримали чорні фартухи.

Павло і Влад стали капітанами команд. Павло очолив червону команду, а Влад –  синю. Їм потрібно було нагодувати найближчих людей суддів –  їхніх матусь! Кожен замовляв у ресторані команди по 3 страви з меню. В меню учасників входили: дві закуски, 1 суп, 2 основні страви і 2 десерти. Також від кожного із суддів були побажання, що їхні мами люблять, а що –  ні. На заготовки в учасників було 2,5 години. За результатами голосування виграла команда синіх. Червоні вибрали двох людей з команди, які найгірше впоралися із завданням. Ними стали Павло Серветник і Катерина Велика. Їх одягнули у чорні фартухи.

На конкурсі чорних було спекотно! В ньому брали участь: Саша Кривець, Дмитро Балита, Павло Серветник і Катерина Велика. Учасники підійшли до робочих поверхонь, на яких їх чекали різні набори продуктів: оселедець з буряком, куряча грудка з шампіньйонами, цибуля з печінкою та картопля зі свининою. Завдання – дати нове життя цим продуктовим наборам. Приготувати страви так, аби страви зазвучали по-новому. Найгірше з конкурсом впорався Дмитро. Саме тому у 7 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів» проєкт покинув Дмитро Балита.

Дмитро Балита

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