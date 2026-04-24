Олександр Рудинський розповів маловідомі факти про легендарну виставу «Калігула»

24 квітня 2026 16:30 Надточий Андрій
Актор Олександр Рудинський
Пресслужба Нового каналу

Топовий український актор театру, серіалів та кіно Олександр Рудинський розповів про «Калігулу».

Напевно, немає тих людей, хто не чув про виставу «Калігула» в театрі імені Івана Франка у Києві. Постановка режисера Івана Уривського стала настільки успішною, що люди буквально полюють на квитки. Але мало хто знає, що робота над виставою була непростою… 

Про це розповів виконавець головної ролі, актор серіалів Нового каналу «Сім’я по неділях», «Голова» та «Перші ластівки» Олександр Рудинський.

Калігула – це моя перша головна роль, – розповідає Сашко. – Вистава створювалася у складний етап нашого життя. Ця роль мені не вдавалася, та й у цілому вистава не клеїлася до початку повномасштабного вторгнення. Пам’ятаю кожну репетицію і цю розмову з Іваном. Ми сидимо вдвох з Віталіком (Віталій Ажнов – актор, який також виконує роль Калігули в іншому складі вистави), навпроти сидить Іван і каже: «Хлопці, та нічого страшного, не вийде ця роль, вийде наступна». Ми думаємо: «Ого, дякуємо за підтримку» (сміється). Насправді, працювати з Іваном – це страшна насолода, але тут питання було в іншому. І от щойно минуло два-три місяці паузи після початку повномасштабного вторгнення, у нас все почало рухатися значно швидше. Ми за півтора-два місяці зробили виставу.

До речі! Рудинський каже, що «Калігула» – це його улюблена вистава. І також ділиться цікавим маловідомим фактом про неї.

«Калігула» випускалася, і мені було стільки ж років, як і моєму персонажу Калігулі. Відтоді я щороку змінюю вік у монолозі. Тобто кажу: «Мені 28 років, це мало», «Мені 29 років, це мало»... Подивлюся, може, буду казати колись: «Мені 35 років, це мало», – з усмішкою каже актор.

x
