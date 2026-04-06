Юлія Буйновська розповіла, кому ніколи не відповідає в Instagram

6 квітня 2026 19:30 Надточий Андрій
Акторка Юлія Буйновська
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська розповіла про хейт.

У популярності завжди є дві сторони. З одного боку, безліч фанатів огортають любов’ю, компліментами та підтримкою. З іншого – люди, яким ваша творчість не дуже до вподоби. Але найважливіше в цьому, як знаменитість ставиться до хейту – звертає на нього увагу чи ні, бореться чи приймає. 

Думками з цього приводу поділилась виконавиця однієї з головних ролей комедійного серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська. 

Я ніколи не стикаюся з хейтом, – ділиться Юля. – Можливо, тому, що в мене відносно невелика аудиторія. І з хорошими людьми! Також я ціную себе, знаю себе, і дуже люблю себе. Напевно, якби хейт навіть і був, я б знала, що він необ’єктивний.

Акторка Юлія Буйновська / Пресслужба Нового каналу

Юля каже, що намагається дотримуватись особистих кордонів і у спілкуванні з підписниками в direct (особисті повідомлення в Instagram). Вона дуже любить це й рідко відмовляє людям! Але насамперед зважає на вихованість та етикет у спілкуванні.

Я дуже рідко вступаю в діалог із незнайомою людиною, яка пише без поваги. Навряд буду спілкуватися в такому випадку. Якщо мені надішлють повідомлення: «Котику, як ти? Побачила з тобою фільмець», – ну, ні. А от, якщо напишуть: «Вітаю, Юлю. Подивилася з тобою...» То це інша справа! До речі, я нормально сприймаю, якщо на «ти» звертаються. Але все одно бажано все ж таки під час першого спілкування на «ви». А там далі ви домовляєтесь і переходите. Це ж круто, це етика. Я сама так звикла робити!

